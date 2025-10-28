Stellantis va explorer le développement de robotaxis avec Nvidia, Uber et Foxconn

(Actualisé avec détails)

Stellantis STLAM.PA a annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques Foxconn 2354.TW .

Cette collaboration a pour but "d'explorer le développement conjoint et le déploiement futur de véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour des services de robotaxis dans le monde entier", selon un communiqué du constructeur franco-italien.

Stellantis contribuera en fournissant ses plateformes AV-Ready, qui intégreront l'architecture de véhicule autonome, le système d'exploitation et le logiciel de Nvidia, précise le groupe automobile. Il ajoute qu'Uber prévoit de déployer ces véhicules autonomes à travers le monde, à partir de 5.000 unités, avec des opérations initiales aux États-Unis.

"Les programmes pilotes et tests devraient s'intensifier au cours des prochaines années, le début de la production étant prévu pour 2028", selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)