 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 228,00
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis va explorer le développement de robotaxis avec Nvidia, Uber et Foxconn
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 20:04

(Actualisé avec détails)

Stellantis STLAM.PA a annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques Foxconn 2354.TW .

Cette collaboration a pour but "d'explorer le développement conjoint et le déploiement futur de véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour des services de robotaxis dans le monde entier", selon un communiqué du constructeur franco-italien.

Stellantis contribuera en fournissant ses plateformes AV-Ready, qui intégreront l'architecture de véhicule autonome, le système d'exploitation et le logiciel de Nvidia, précise le groupe automobile. Il ajoute qu'Uber prévoit de déployer ces véhicules autonomes à travers le monde, à partir de 5.000 unités, avec des opérations initiales aux États-Unis.

"Les programmes pilotes et tests devraient s'intensifier au cours des prochaines années, le début de la production étant prévu pour 2028", selon le communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)

Valeurs associées

FOXCONN TECHNOLO
1,7600 USD OTCBB 0,00%
NVIDIA
201,5900 USD NASDAQ +5,27%
STELLANTIS
9,597 EUR MIL +1,63%
STELLANTIS
9,5870 EUR Euronext Paris +1,61%
UBER TECH
96,325 USD NYSE -0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank