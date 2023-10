Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: un accord de principe trouvé avec l'UAW information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 15:01









(CercleFinance.com) - Après 44 jours de grève, l'United Auto Workers (UAW) a annoncé samedi avoir trouvé un accord de principe avec Stellantis, ce qui permettait au propriétaire des marques Chrysler et Jeep de progresser en Bourse ce lundi.



L'UAW indique que l'accord avec le constructeur automobile inclut un engagement de créer 5000 emplois, alors que le groupe envisageait au contraire la suppression de 5000 postes précédemment.



Il prévoit surtout des revalorisations salariales de 25% jusqu'en avril 2028, pouvant même atteindre 33% - soit un salaire horaire de plus de 42 dollars - en tenant compte du principe d'ajustement sur le coût de la vie (COLA).



Ce projet d'accord, qui doit encore être ratifié par les membres du syndicat, fait suite à un accord similaire déjà conclu par l'UAW la semaine passée avec Ford et devrait être bientôt suivi par une convention du même registre avec GM.



L'action Stellantis cotée à la Bourse de New York s'adjugeait 1,4% après cette annonce, contre une hausse de 1,1% pour l'indice S&P 500.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -2.01%