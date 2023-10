Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: troisième trimestre 'dynamique' malgré la grève information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 09:31









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi avoir maintenu une dynamique favorable au troisième trimestre, avec une hausse de son chiffre d'affaires et de ses ventes en volumes, malgré l'impact de la grève de l'UAW.



Le groupe automobile dit avoir enregistré un chiffre d'affaires net de 45,1 milliards d'euros sur la période juillet-septembre, soit une hausse de 7% d'une année sur l'autre grâce à la progression de ses volumes et à des prix stables.



A titre de comparaison, le consensus prévoyait un chiffre de l'ordre de 43 milliards d'euros.



Ses ventes consolidées ont atteint 1,43 million d'unités, ce qui représente une croissance de 11% par rapport au troisième trimestre 2022, avec une progression en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.



Le constructeur - qui a trouvé un accord de principe durant le week-end avec l'UAW - précise toutefois que l'impact de la grève décidée par l'organisation syndicale américaine a eu un impact négatif d'environ trois milliards d'euros sur son chiffre d'affaires.



Ses ventes mondiales de véhicules électriques (BEV) ressortent en augmentation de 37%, principalement sous l'effet de la Jeep Avenger et du Citroën ë-Berlingo.



L'entreprise - qui a racheté pour 500 millions d'euros d'actions au cours du troisième trimestre - prévoit de finaliser son programme de rachat d'actions 2023 d'un montant de 1,5 milliard d'euros au cours du quatrième trimestre.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Stellantis progressait de 1,1% mardi dans les premiers échanges suite à cette publication.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.31%