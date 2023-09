Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: troisième tranche du rachat d'actions lancée information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 09:57









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi le lancement de la troisième tranche de son programme de rachat d'actions, pour un montant maximum de 500 millions d'euros.



Le constructeur automobile précise que ce rachat débutera aujourd'hui pour se terminer au plus tard le 11 décembre, les actions ordinaires ainsi rachetées étant destinées à être annulées en temps voulu.



Le groupe avait annoncé, en février dernier, la mise en place d'un programme de rachats d'actions de 1,5 milliard d'euros, dont les première et deuxième tranches ont désormais été bouclées.



Avec un gain de 1,6%, le titre Stellantis signait lundi matin l'une des plus fortes progressions de l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +1.02%