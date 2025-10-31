Stellantis toujours dans le dur

(AOF) - Stellantis (-0,18%, à 8,836 euros) ne profite pas d’achats à bon compte au lendemain d’un lourd repli de 8,88%. Oddo BHF résume assez bien la situation : "la réaction boursière négative de Stellantis hier à la suite de la publication nous semble avant tout refléter la visibilité encore très réduite sur les perspectives du constructeur et, plus généralement, l’incertitude autour de l’ampleur du redressement qu’il est réaliste d’espérer en 2026".

Pour les analystes de Jefferies, le constructeur automobile multimarques a manqué une occasion d'utiliser la conférence sur les revenus du troisième trimestre, animée par le PDG Antonio Filosa, pour mieux orienter les attentes pour le second semestre. La banque d'investissement américaine parle même de "communication manquée". La direction aurait par exemple pu, sans divulguer de chiffres précis et en restant prudente, mieux encadrer les anticipations concernant les bénéfices et les flux de trésorerie.

Au troisième trimestre, les revenus de Stellantis se sont élevés à 37,2 milliards d'euros, légèrement supérieurs au consensus, mais ils ont été bien aidés "par des bases comparaison très favorables" juge Oddo BHF.

Le manque de visibilité et d'informations de la part de la direction a poussé Jefferies et Oddo BHF à ne pas modifier leurs estimations. Le premier est à Acheter sur le titre Stellantis, avec une cible de 11 euros. De son côté, le second est resté à Neutre en visant 9 euros, préférant le titre Renault, sur lequel les analystes sont à Surperformance, car il dispose d'une valorisation attractive et plus de visibilité à 6-12 mois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Sixième groupe automobile mondial -3 ème américain avec 7,8 % de parts de marché et 2 ème européen avec 16,4 %, né en janvier 2021 de la fusion Groupe Peugeot-Fiat Chrysler ;

- Chiffre d’affaires de 156,9 Mds€ réalisé sous 14 marques - Alfa Romeo, Chrysler Citroën, DS, Jeep, Opel, Peugeot…-, essentiellement dans les Amérique (50 %) et en Europe (38 %) ;

- Ambition : adaptation du groupe aux nouveaux usages des automobilistes et à l’électrification des véhicules (positions mondiales dans les véhicules électriques) via la transformation digitale et la culture interne de la performance (compétitivité industrielle élevée) ;

- Capital détenu minoritairement par 4 actionnaires forts: le holding de la famille Agnelli Exor pour 15,16 %, la famille Peugeot pour 7,56 %, le chinois Dongfeng pour 1,86 % et BPI France pour 6,50 %, John Elkann étant président-directeur général du conseil de 10 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires repensé pour retrouver la croissance en 2025 :

-simplification de l’organigramme et délégation accrue des pouvoirs décisionnaires aux dirigeants des régions,

- optimisation des réglementations CO2 et dialogue « plus soutenu » avec les régulateurs et gouvernements,

- réduction des stocks des concessionnaires et collaboration accrue avec des derniers,

- dialogue en amont avec les fournisseurs pour anticiper la résolution des problèmes,

- priorisation des lancements stratégiques au nombre de 10 aux Etats-Unis,

- lancement de plateforme multi-énergies (moteurs thermiques, hybrides ou électriques) donnant plus de choix aux clients,

- identification des activités à forte croissance, telles Pro One visant le 1 er rang mondial des véhicules commerciaux ou les activités de financement,

- sécurisation de l’écosystème des batteries avec 5 giga-entreprises,

- innovation fondée sur 4 piliers – l’électrification, la hausse à 400 GWh de la capacité des batteries hydrogènes, l’offre de véhicules intelligents ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2038 :

- objectif intermédiaire 2030 d’un recul des émissions de 50 %, vs 2021,

- nouvelle division d’économie circulaire visant 2 Mds€ de chiffre d’affaires,

- investissements spécialisés -mine de cuivre « durable » Los Azules en Argentine, géothermie pour les sites allemands… ;

- Retombées du partenariat avec Archer dans la production d’hélicoptères électriques eVTOL) et intégration de Share now -5 millions de clients dans le monde ;

- Situation financière dégradée : autofinancement libre négatif de 6 Mds€, liquidités industrielles disponibles revenues à 49,5 Mds€ et 61,3 Mds€ de capitaux propres, face à une dette de 34 Mds€.

Défis

- Détérioration du marché mondial accrue par l’avancée chinoise dans les véhicules électriques et la « fermeture douanière » des Etats-Unis mais capacité à surperformer le marché mondial ;

- Nomination d’un directeur général d’ici la fin du semestre ;

- Interrogations sur la stratégie européenne, le groupe ayant été contraint par ses salariés américains à investir 5 Mds$ aux Etats-Unis pour limiter l’impact des futurs droits de douane sur le Mexique et le Canada (pays d’assemblage de 40 % des véhicules vendus aux Etats-Unis) ;

- Après un repli de 70 % du résultat net 2024, objectif d’une progression des ventes, d’’une marge opérationnelle « à 1 chiffre » et d’un autofinancement industriel positif ;

- Plan stratégique « Dare forward 2030 » :

- doublement des revenus dont un quadruplement dans le haut de gamme, ¼ réalisé hors Europe et Amérique du nord (20 Mds€ en Chine) et 1/3 dans les ventes en ligne,

- stratégie software de 20 Mds de chiffre d’affaires et environ 40 % de marge brute ;

- Dividende 2024 en baisse à 0,68 €.