Stellantis : teste les 10,5E, pas de gros obstacle avant 11,5E
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 17:02
Valeurs associées
|10,414 EUR
|MIL
|+2,26%
A lire aussi
-
par Foo Yun Chee La Commission européenne a infligé vendredi une amende de 120 millions d'euros au réseau social X d'Elon Musk pour avoir enfreint les règles de l'Union européenne (UE) en matière de contenu en ligne. Il s'agit de la première sanction de ce type ... Lire la suite
-
Dans les couloirs du tribunal de l'immigration du 26 Federal Plaza à New York, des agents de l'ICE, la police américaine de l'immigration, arrêtent régulièrement des demandeurs d'asile à leur sortie de la salle d'audience. Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration ... Lire la suite
-
Le Liban ne veut pas d'une nouvelle guerre avec Israël, a assuré vendredi son président, Joseph Aoun, deux jours après de premières discussions directes, depuis plusieurs décennies, entre des représentants des deux pays. Le Hezbollah pro-iranien a de son côté assuré ... Lire la suite
-
par Ariane Luthi et Oliver Hirt Le gouvernement suisse est prêt à assouplir en partie la réglementation bancaire sur les fonds propres en vertu de laquelle UBS devra renforcer ses liquidités d'un montant pouvant atteindre 24 milliards de dollars (20,62 milliards ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer