Stellantis : teste les 10,5E, pas de gros obstacle avant 11,5E
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 17:02

Stellantis se hisse vers 10,5E alors que DZ Bank a annoncé vendredi avoir relevé sa reco de "vendre" à "achat" avec un objectif relevé de 7,5 à 13 euros. Stellantis échappe définitivement à un risque de double-top sous 9,5E (précédent "pic" le 29 octobre), et s'ouvre la route des 11,5E

STELLANTIS
10,414 EUR MIL +2,26%
