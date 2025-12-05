USA: la confiance des consommateurs remonte légèrement en décembre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Le moral des consommateurs américains s'est légèrement amélioré début décembre, les personnes interrogées se montrant un peu plus optimistes sur les perspectives à moyen terme, selon le baromètre de référence publié vendredi par l'Université du Michigan.

L'indice préliminaire mesurant cette confiance est ressorti à 53,3 points en décembre, soit une hausse de 4,5% par rapport au mois précédent, mais tout de même toujours 28% en dessous de l'indice calculé à la même période en 2024.

C'est également un peu mieux que les attentes des analystes, qui tablaient sur une hausse encore plus modeste, à 52 points, selon le consensus publié par briefing.com.

Cette hausse concerne en premier lieu les plus jeunes, alors que les autres groupes démographiques restent largement déprimés par la situation économique.

"Dans l'ensemble, l'opinion sur la situation économique actuelle a peu évolué mais les attentes se sont améliorées, avec en particulier une hausse de 13% de celles concernant une amélioration à venir des finances personnelles des consommateurs", a détaillé la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, citée dans le communiqué.

Cependant "les consommateurs voient certes une légère amélioration sur différents sujets en novembre (le mois écoulé, NDLR) mais leur vision globale reste largement sombre, les consommateurs citant toujours le poids des prix élevés", comme principal moteur de leur inquiétude, a-t-elle ajouté.

Une inquiétude qui ne devrait pas se calmer alors que l'indice de l'inflation PCE pour le mois de septembre, publié avec plusieurs semaines de retards du fait de la paralysie budgétaire du gouvernement fédéral en octobre et novembre, s'est encore accéléré, notamment sous le poids de l'énergie et de l'alimentation, deux postes de dépenses essentiels pour les foyers.

Malgré tout, les consommateurs américains semblent un peu moins inquiets concernant leurs anticipations d'inflation à moyen terme, s'attendant à la voir atteindre 4,1% sur l'année à venir, contre une prévision de 4,5% il y a un mois.

Plus largement, s'ils montrent quelques signes positifs sur un certain nombre de sujets, dont l'emploi, leurs attentes restent largement négatives, à des niveaux parmi les plus bas sur ces cinquante dernières années.