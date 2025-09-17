 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 818,42
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis : tente de refranchir l'oblique des 8,40E
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 09:51

Stellantis reste ancré dans un canal baissier court terme, au sein d'une tendance baissière moyen terme : le titre tente de refranchir l'oblique des 8,40E, ce qui lui ouvrirait la route des 9E, résistance testée le 10 juillet dernier.
Pour valider un signal haussier moyen terme, il lui faudrait refranchir la barre des 9,85E du 14 mai dernier.

Valeurs associées

STELLANTIS
8,272 EUR MIL +1,62%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank