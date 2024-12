Stellantis: succès de la 2nde édition d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Stellantis annonce le succès de la seconde édition de son plan d'actionnariat salarié, Shares to Win 2024, qui s'étend désormais à 230 000 collaborateurs éligibles dans 18 pays.



Cette édition a permis un investissement total de 94,5 millions d'euros, comprenant 65,2 millions d'euros d'apports individuels et 29,3 millions d'euros abondés par l'entreprise, représentant environ 9,7 millions d'actions supplémentaires détenues par les salariés.



15 % des collaborateurs éligibles ont souscrit au plan, avec un investissement moyen de 1 960 euros.



Les salariés bénéficiaient d'une décote de 20 % sur le prix de l'action et d'un abondement jusqu'à 1 000 euros.



Selon Xavier Chéreau, Chief Human Resources, ESG and Heritage Officer, ce plan d'actionnariat salarié renforce le partage de la création de valeur et la confiance des salariés dans l'avenir de l'entreprise.





Valeurs associées STELLANTIS 12,52 EUR MIL -1,73%