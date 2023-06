Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: signe un protocole d'accord avec Galloo information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 09:04









(CercleFinance.com) - Stellantis et Galloo, un des leaders du recyclage de métaux, annoncent avoir signé un protocole d'accord pour entamer des négociations en vue de créer une coentreprise spécialisée dans le recyclage des véhicules hors d'usage (VHU).



La coentreprise Stellantis-Galloo travaillera avec une sélection de centres de traitement agréés qui collecteront les VHU auprès de leurs derniers propriétaires afin de permettre la remise en état, la réutilisation et le recyclage des différentes pièces récupérées.



Le lancement des activités est prévu pour fin 2023 en France, en Belgique et au Luxembourg, avant un déploiement dans toute l'Europe. La coentreprise proposera également ses services aux autres constructeurs automobiles.



' Si nous voulons réduire l'impact de nos véhicules sur l'environnement, il est essentiel que les clients puissent recycler facilement leurs véhicules hors d'usage ', a déclaré Alison Jones, Senior Vice President Global Circular Economy chez Stellantis.



' Réintégrer les pièces et les matériaux dans la chaîne de valeur permet de préserver les ressources limitées de notre planète et participe à notre objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2038. '





