Stellantis : série d'échecs sous 12,00, rechute sur les 11E information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Près une série d'échecs sous la grosse résistance des 12,00E (du 5 au 12 mars), Stellantis rechute sur le plancher historique des 11E (du 4 mars).

Preuve de la faiblesse du titre, le 'gap' des 12,12E du 3 mars n'a même pas pu être comblé... et il n'est pas certain que le plancher des 11E soit sauvegardé: le titre s'en irait alors tester un nouveau plancher historique vers 10,40E.





Valeurs associées STELLANTIS 11,102 EUR MIL -1,42%