Stellantis: S&P dégrade sa note de crédit à long terme information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 15:52









(CercleFinance.com) - S&P Global Ratings a annoncé jeudi avoir dégradé sa note de crédit à long terme sur Stellantis, abaissée à 'BBB' contre 'BBB+' précédemment, citant notamment ses inquiétudes concernant l'évolution des marges du groupe.



L'agence de notation fait remarquer que les marges bénéficiaires du constructeur automobile sont ressorties en-dessous de ses attentes lors de la publication des résultats annuels 2024 du 26 février dernier.



Pour ce qui concerne l'exercice 2025, S&P souligne que Stellantis a fait part de prévisions laissant entrevoir une amélioration 'limitée' de la la rentabilité, avec une marge qui devrait là encore manquer ses estimations.



L'agence note que la mise en place aux Etats-Unis de droits de douane supplémentaires est également appelée à pénaliser le groupe, qui importe chaque année 400.000 véhicules en provenance du Mexique et 140.000 du Canada.



La perspective associée à sa note de crédit demeure cependant 'stable', S&P estimant que Stellantis est en mesure de stabiliser ses parts de marché en Amérique du Nord et en Europe et de dégager une margé opérationnelle ajustée bien au-dessus de 8% à horizon 2026, contre 6% en 2024.



Bien que des notes de crédit abaissées impliquent généralement des coûts d'emprunt plus élevés pour les émetteurs, le titre Stellantis affichait une hausse de 1,2% jeudi à la Bourse de Paris.





