Stellantis: s'associe à 4screen pour des services embarqués connectés

(Zonebourse.com) - Stellantis annonce un partenariat stratégique avec 4screen visant à intégrer des services numériques géolocalisés en temps réel à ses véhicules, renforçant ainsi l'expérience embarquée sur les marchés européens et nord-américains.



La plateforme 4screen sera d'abord disponible dans certains modèles FIAT, Jeep et Ram équipés des systèmes Uconnect 4 ou 5, avant un déploiement plus large.

Les conducteurs auront accès depuis l'écran du véhicule à des offres locales, points d'intérêt ou services utiles tels que stations-service, bornes de recharge, parkings ou concessions.



Déployé via des mises à jour à distance, ce service intégré ambitionne de transformer l'écran embarqué en véritable assistant de mobilité, sans distraction. Stellantis entend ainsi enrichir son offre de services connectés tout en générant une valeur ajoutée pour ses clients.





