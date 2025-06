Stellantis : rétrograde sous les 8,5E information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 17:07









(CercleFinance.com) - Les nouvelles de Donald Trump à l'encontre des importations de véhicules étrangers plombe Stellantis qui rétrograde sous les 8,5E (support testé du 2 au 8 juin).

Le titre risque d'aller chercher du soutien vers 8,25/8,28E (du 24 avril au 7 mai).





Valeurs associées STELLANTIS 8,483 EUR MIL -3,39%