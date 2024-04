Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: repasse la barre des 25, test des 25,2E imminent information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Stellantis repasse la barre des 25E et pourrait s'attaquer de nouveau à la petite résistance des 25,25E : le titre s'ouvrirait ainsi le chemin du retracement du zénith des 27,35E du 26 mars.

Rappel : risque de renversement de polarité sous les 24,60E (plancher du 5 avril).





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.64%