Stellantis : repart à l'assaut de la résistance des 9,76E
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 13:00

Parti de 7,46E le 10 septembre dernier, Stellantis reprend +30% en 4 semaines , dont +20% en une semaine et repart à l'assaut de la résistance des 9,76E de la mi-mai.
Le titre pourrait ensuite viser l'ex-plancher des 11E des 4 et 13 mars dernier.

