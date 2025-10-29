 Aller au contenu principal
Stellantis renforce sa stratégie mondiale de Robotaxis avec avec Nvidia, Uber et Foxconn
information fournie par AOF 29/10/2025 à 08:46

(AOF) - Stellantis annonce sa nouvelle collaboration avec Nvidia , Uber Technologies, Inc. et Foxconn afin d’explorer le développement conjoint et le déploiement futur de véhicules autonomes de niveau 4 (sans conducteur) pour des services de robotaxis dans le monde entier. Les entreprises partenaires vont combiner leurs forces : l’expertise mondiale de Stellantis en ingénierie et fabrication de véhicules, le logiciel de conduite autonome et l’informatique IA de Nvidia, les capacités de Foxconn en matière d’électronique et d’intégration de systèmes.

Et Uber sera mis à contribution pour son exploitation de services VTC, pour explorer une nouvelle génération de véhicules autonomes de niveau 4.

Cette collaboration s'appuiera sur les plateformes AV-Ready de Stellantis qui sont conçues pour une flexibilité maximale afin de s'adapter à de multiples usages de la mobilité des passagers et des entreprises.

Uber prévoit de déployer les véhicules autonomes Stellantis dans des villes sélectionnées à travers le monde, à partir de 5 000 unités, avec des opérations initiales débutant aux États-Unis. Les programmes pilotes et tests devraient s'intensifier au cours des prochaines années, le début de la production étant prévu pour 2028.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

NVIDIA
201,0300 USD NASDAQ +4,98%
STELLANTIS
9,7020 EUR Euronext Paris +1,20%
UBER TECH
95,460 USD NYSE -1,01%
