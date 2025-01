Stellantis : refranchit les 13E information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 12:26









(CercleFinance.com) - Après un long passage à vide Stellantis refranchit les 13E et pourrait bientôt soulever la résistance des 12,2E du 12/12/2024, s'ouvrant ainsi le chemin des 13,50E puis du 'gap' des 14E du 27/09/2024





Valeurs associées STELLANTIS 13,04 EUR MIL +1,35%