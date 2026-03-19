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Stellantis recule après une note de Citigroup
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 09:57

Dans un marché en forte baisse, -1,60% pour le CAC 40, l'action Stellantis recule nettement de 2,24%, à 5,633 euros, victime d'une note de Citigroup.

Dans cette dernière, les analystes ont confirmé leur recommandation à neutre sur le titre Stellantis, tout en abaissant leur objectif de cours de 8 à 7 euros.

Le groupe bancaire américain se montre prudent étant donné que les inquiétudes structurelles n'ont pas disparu. Les analystes rappellent que le titre a chuté de 25% en 2025 et de 39% depuis le début de l'année et que le positionnement structurel n'est pas le seul en cause. Le positionnement récent avec l'aversion au risque, lié au conflit, a durement touché l'indice SXAP de l'automobile & pièces et donc Stellantis compte tenu de la faiblesse de ses fondamentaux et de l'effet de levier de son bilan face à la hausse récente des taux et des spreads.

Citi a toutefois identifié cinq raisons potentielles pour lesquelles le sentiment sur le titre pourrait changer : un retournement de l'aversion au risque, un pivot sur les taux d'intérêt, une poursuite de l'amélioration des ventes mensuelles aux Etats-Unis, des résultats moins pires que prévu au premier trimestre et la journée investisseurs de mai, qui devrait inciter à réévaluer les positions vendeuses.

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5,636 EUR MIL -2,19%
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