Stellantis recule après l'annonce d'une baisse des ventes au premier trimestre

(AOF) - Le titre Stellantis perd 1,34% à 22,90 euros après avoir dévoilé des ventes en berne au premier trimestre. Le chiffre d’affaires a reculé de 12% à 41,7 milliards d’euros. Le constructeur automobile explique cette baisse "principalement par un volume de ventes en baisse et des effets de mix et de change défavorables, partiellement compensé par des prix nets légèrement positifs".

Les ventes consolidées ont baissé de 10% à 1,335 million d'unités, "reflétant des actions sur la production et la gestion des stocks pour préparer une vague de nouveaux produits au deuxième semestre 2024", a précisé le groupe.

"Nous réduisons les stocks afin de renforcer la solidité de nos prix relatifs en vue de la nouvelle offensive produits à venir cette année dans les régions clés. (...) Nous pourrons ainsi ouvrir la voie à une amélioration significative de notre croissance et de notre rentabilité au deuxième semestre", a déclaré la directrice financière, Natalie Knight.

Le groupe souligne que le rachat d'actions de 3 milliards d'euros est en bonne voie pour être achevé en 2024.

Stellantis a réitéré son engagement d'une marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2024, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible industriel positif, malgré les incertitudes macroéconomiques.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.