Stellantis : rechute sous 12,40E, devra préserver 12,3E

(CercleFinance.com) - Stellantis rechute sous 12,40E et retrouve l'ex-résistance du 3 au 21 octobre : le titre conserve ses chances d'aller chercher les 13,5E (ex-plancher du 12 septembre) mais sous 12,3E, gros risque de rechute sur 11,85E, le plancher annuel -et long terme- du 11 octobre.





Valeurs associées STELLANTIS 12,40 EUR MIL -2,41%