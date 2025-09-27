 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stellantis rappelle plus de 123 000 véhicules américains en raison de pièces de garniture détachées
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 09:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI rappelle 123 396 Jeep Wagoneer et Jeep Grand Wagoneer 2022-2024 aux Etats-Unis en raison de pièces de garniture détachées au niveau des vitres du conducteur et du passager, qui peuvent créer un danger pour les autres véhicules, augmentant le risque d'accident, a déclaré samedi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

