Stellantis rappelle plus de 123 000 véhicules américains en raison de pièces de garniture détachées

Stellantis STLAM.MI rappelle 123 396 Jeep Wagoneer et Jeep Grand Wagoneer 2022-2024 aux Etats-Unis en raison de pièces de garniture détachées au niveau des vitres du conducteur et du passager, qui peuvent créer un danger pour les autres véhicules, augmentant le risque d'accident, a déclaré samedi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).