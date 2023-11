Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis:rachète 934 millions d'euros d'actions à Dongfeng information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 08:17









(CercleFinance.com) - Stellantis et Dongfeng Motor confirment avoir conclu une transaction pour le rachat par Stellantis de 50 millions d'actions ordinaires (1,58 % du capital social de Stellantis avant annulation) à Dongfeng, pour un montant de 934 millions d'euros. Stellantis envisage d'annuler ces actions.



Dongfeng a soumis une offre de vente à Stellantis précisant à la fois le nombre d'actions et le calendrier de transaction potentiel, et Stellantis a exercé son droit d'accepter l'offre.



Le prix a été fixé au cours de clôture moyen sur cinq jours des actions Stellantis sur Euronext Milan pour la période se terminant immédiatement avant la date à laquelle Dongfeng a soumis une offre (soit le 21 novembre 2023).



Dongfeng conservera 49,2 millions d'actions ordinaires, représentant 1,58 % du capital social de Stellantis après l'annulation.





