information fournie par Reuters • 20/05/2026 à 14:12

Stellantis-Protocole d'accord avec Jaguar Land Rover sur le développement de produits aux USA

Stellantis NV STLAM.MI :

* STELLANTIS ET JAGUAR LAND ROVER ANNONCENT UN PROTOCOLE D'ACCORD VISANT À EXPLORER LES POSSIBILITÉS DE COLLABORATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS AUX USA

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(Rédaction de Gdansk)