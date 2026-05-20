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Stellantis-Protocole d'accord avec Jaguar Land Rover sur le développement de produits aux USA
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 14:12

Stellantis NV STLAM.MI :

* STELLANTIS ET JAGUAR LAND ROVER ANNONCENT UN PROTOCOLE D'ACCORD VISANT À EXPLORER LES POSSIBILITÉS DE COLLABORATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS AUX USA

Texte original nNDL8s7kHR Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI

(Rédaction de Gdansk)

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1 commentaire

  • 14:36

    Jaguar est probablement intéressé par les poignées de porte de PSA !

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