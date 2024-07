Stellantis progresse en Europe au 1er semestre

(AOF) - "Stellantis termine le premier semestre 2024 en croissance de 0,9% en volume en totalisant une part de marché de 18,2%" dans l'Europe des 29. Le constructeur revendique la place de numéro un en France, Italie et Portugal en juin et sur les six premiers mois de l’année, ajoutant que ses parts de marché en Allemagne, en Italie, en Pologne et en Portugal "enregistrent une croissance régulière depuis le début de l’année". Stellantis Pro One "réaffirme sa position de leader" sur le marché du véhicule utilitaire léger (VUL) avec plus de 28,5% de part de marché et une augmentation en volume de 4%

La part de marché du groupe sur le segment des véhicules électriques dans l'Europe des 29 s'est élevée à 13,3 % en cumul au premier semestre. En France, "les volumes ont augmenté de plus de 48 %, la Peugeot E-208 étant la voiture électrique la plus vendue sur la période".

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.