Stellantis: production des Cargo Box électriques à Atessa information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - Stellantis a fait savoir hier que sa division Stellantis Pro One avait débuté la production des nouvelles versions ' Cargo Box ' 100 % électriques de son grand utilitaire, ainsi que de véhicules de loisirs, dans son usine d'Atessa en Italie.



Ces modèles renforcent l'offre du groupe sur le marché européen des véhicules utilitaires légers (VUL), où ses marques affichent une part supérieure à 30 %.



Le Cargo Box électrique, considéré comme le VUL le plus performant de sa catégorie, offre un volume de chargement pouvant atteindre 20,5 m³ en version L4 et dispose d'un moteur de 200 kW (270 ch) délivrant 410 Nm, couplé à une batterie de 110 kWh pour une autonomie jusqu'à 323 km. Une recharge complète est désormais possible en 6 heures grâce au nouveau chargeur AC 22 kW installé de série, souligne le constructeur.



L'usine d'Atessa, plus grand site européen pour ce type de production, a déjà produit plus de 7,5 millions de véhicules et réalise environ 50 % de conversions spécifiques via son programme Stellantis CustomFit. Ce dispositif est renforcé par un réseau mondial de 550 partenaires agréés, garantissant la même couverture de 2 ans que pour les véhicules sortis directement d'usine.







Valeurs associées STELLANTIS 8,573 EUR MIL -1,99%