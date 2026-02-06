Stellantis prend des charges colossales pour un "reset"
Ces charges reflètent "principalement un changement stratégique visant à placer la liberté de choix (grâce une offre élargie de véhicules électriques, d'hybrides et de moteurs thermique de pointe) au coeur des priorités de l'entreprise", selon le groupe franco-italo-américain.
Compte tenu de sa perte nette de 2025, Stellantis ne versera pas de dividende en 2026. En outre, son conseil d'administration a autorisé l'émission d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées non convertibles pour un montant maximum de 5 MdsEUR.
Par ailleurs, Stellantis déclare estimer ses facturations (volume de véhicules livrés aux concessionnaires, distributeurs ou directement à des clients) pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 à 1,5 million d'unités, soit une augmentation de 9% sur un an.
Le constructeur automobile précise que si ses facturations en Amérique du Nord ont augmenté de 43%, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et Afrique, la Chine, l'Inde et l'Asie-Pacifique ont également enregistré une croissance.
Cette augmentation a toutefois été partiellement contrebalancée par un repli en Europe élargie, "résultant à la fois de la contraction du marché des véhicules utilitaires légers et de pressions concurrentielles accrues".
Parallèlement, Stellantis annonce un accord pour céder sa participation de 49% dans NextStar Energy à son partenaire LG Energy Solution, permettant à celui-ci d'acquérir la pleine propriété de cette coentreprise que les deux groupes ont créée en 2022.
Pour rappel, NextStar Energy vise à construire la première usine de production de batteries à grande échelle au Canada, située à Windsor, en Ontario. Plus de 5 milliards de dollars canadiens ont été investis à ce jour dans cette société.
