Stellantis prend des charges colossales pour un "reset"
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 09:05

Stellantis indique procéder à "un "reset" pour mieux répondre aux attentes des clients et pour soutenir une croissance rentable", ce qui se traduira par des charges exceptionnelles du 2e semestre 2025 d'environ 22 MdsEUR (dont environ 6,5 MdsEUR de sorties de cash sur les 4 prochaines années).

Ces charges reflètent "principalement un changement stratégique visant à placer la liberté de choix (grâce une offre élargie de véhicules électriques, d'hybrides et de moteurs thermique de pointe) au coeur des priorités de l'entreprise", selon le groupe franco-italo-américain.

Compte tenu de sa perte nette de 2025, Stellantis ne versera pas de dividende en 2026. En outre, son conseil d'administration a autorisé l'émission d'obligations hybrides perpétuelles subordonnées non convertibles pour un montant maximum de 5 MdsEUR.

Par ailleurs, Stellantis déclare estimer ses facturations (volume de véhicules livrés aux concessionnaires, distributeurs ou directement à des clients) pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 à 1,5 million d'unités, soit une augmentation de 9% sur un an.

Le constructeur automobile précise que si ses facturations en Amérique du Nord ont augmenté de 43%, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et Afrique, la Chine, l'Inde et l'Asie-Pacifique ont également enregistré une croissance.

Cette augmentation a toutefois été partiellement contrebalancée par un repli en Europe élargie, "résultant à la fois de la contraction du marché des véhicules utilitaires légers et de pressions concurrentielles accrues".

Parallèlement, Stellantis annonce un accord pour céder sa participation de 49% dans NextStar Energy à son partenaire LG Energy Solution, permettant à celui-ci d'acquérir la pleine propriété de cette coentreprise que les deux groupes ont créée en 2022.

Pour rappel, NextStar Energy vise à construire la première usine de production de batteries à grande échelle au Canada, située à Windsor, en Ontario. Plus de 5 milliards de dollars canadiens ont été investis à ce jour dans cette société.

Valeurs associées

STELLANTIS
6,413 EUR MIL -21,48%
