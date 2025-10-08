Stellantis poursuit son remaniement, nouveaux patrons Europe et manufacturing

Le logo de Stellantis

Le nouveau directeur général de Stellantis Antonio Filosa a remanié à nouveau l'équipe qui l'entoure, nommant de nouveaux directeurs des opérations européennes et du manufacturing global, quelques jours seulement l'annonce d'un nouveau directeur financier.

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a annoncé mercredi qu'Emanuele Cappellano, jusqu'ici à la tête des activités sud-américaines du groupe, succédera à Jean-Philippe Imparato à la tête de l'Europe élargie et des marques européennes. Jean-Philippe Imparato se concentrera désormais sur Maserati, la marque de luxe en difficulté de Stellantis.

Emanuele Cappellano conservera la direction de l'activité de véhicules utilitaires de Stellantis, Pro One, tandis que Herlander Zola lui succédera à la tête des activités sud-américaines, a ajouté le groupe dans un communiqué.

Dans un autre communiqué, le constructeur franco-italo-américain a annoncé l'arrivée au 1er novembre de Francesco Ciancia comme directeur mondial du manufacturing et membre de la leadership team, remplaçant Arnaud Deboeuf, jusqu'ici en charge de l'outil industriel et qui va quitter Stellantis.

Franceco Ciancia fait son retour chez Stellantis, après avoir dirigé les activités de véhicules utilitaires de l'allemand Mercedes-Benz, et apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des fabrications et des usines, a ajouté Stellantis.

Antonio Filosa accélère ainsi ses efforts pour redresser les opérations du groupe, après une année 2024 marquée par une dégradation spectaculaire de ses performances commerciales et financières et la chute de son prédecesseur Carlos Tavares, et avant l'actualisation du plan stratégique "Dare forward", prévue pour le premier semestre 2026. Fin septembre, il a nommé Joao Laranjo comme nouveau directeur financier.

"Avec ces nouvelles nominations, nous promouvons des talents exceptionnels internes comme externes à des postes de direction, dans l'optique d'assurer le succès futur de notre entreprise", a expliqué le directeur général cité dans un des communiqués.

Dans le cadre de ce remaniement, Ralph Gilles devient également directeur mondial du design et Grégoire Olivier patron de la région Chine et Asie-Pacifique.

