Stellantis: Peugeot étend son programme Allure Care

(CercleFinance.com) - Depuis le début de l'année, Peugeot offre jusqu'à 8 ans de garantie sur ses véhicules électriques avec le programme ALLURE CARE, devenant ainsi le premier constructeur européen à proposer une couverture aussi étendue.



A partir de septembre dans le cadre d'une offre spéciale à durée limitée, en France et en Espagne exclusivement, cette garantie sera également offerte sur l'ensemble des véhicules de la gamme Peugeot incluant les motorisations thermiques et hybrides.



Peugeot assure une couverture étendue allant jusqu'à 8 ans ou 160 000 km sur les composants clés de leur véhicule qu'il soit électrique, thermique et hybrides.



Les clients peuvent bénéficier d'une garantie additionnelle allant jusqu'à 6 ans après les 2 ans de garantie constructeur soit 8 ans ou 160 000 km.



À chaque entretien réalisé dans le réseau Peugeot, le programme ALLURE CARE est prolongée jusqu'au prochain entretien, soit tous les ans pour les motorisations thermiques et hybrides, soit tous les 2 ans pour les véhicules électriques, ou jusqu'au palier kilométrique prévu pour la motorisation.





Valeurs associées STELLANTIS 13,68 EUR MIL 0,00%