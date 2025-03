Stellantis:Peugeot affiche de bonnes performances en Février information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 16:53









(CercleFinance.com) - Peugeot annonce ses chiffres pour le mois de février 2025 et le cumul des deux premiers mois de l'année 2025, en France.



Sur le mois de février 2025 la part de marché ressort à 16,8 % sur le marché VP + VUL, en hausse de 1,1 point par rapport à février 2024.



La part de marché sur le marché VP est de 15,8 %, en progression de 0,2 point et la part de marché sur le marché VUL est de 21,6 % en hausse de 5,2 points.



Peugeot affiche quatre modèles dans le top 10 des véhicules les plus vendus en France : les Peugeot 208, 2008, 308 et 3008.



Sur les deux premiers mois de 2025 la part de marché est de 17,1 % sur le marché VP + VUL, en hausse de 0,8 point, renouant avec les performances de 2022.



La part de marché sur le marché VP est de 16,3 %, en progression de 0,2 point et la part de marché sur le marché VUL est de 20,9 % en augmentation de 3,9 points.





