CAC 40
7 817,66
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis participe à un "échange d'idées très productif" avec les États-Unis sur les droits de douane, selon son directeur général
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI est dans un "échange d'idées très productif" avec l'administration américaine sur les tarifs douaniers, a déclaré jeudi le directeur général Antonio Filosa, ajoutant que le niveau des stocks du constructeur automobile était maintenant "très sain".

Valeurs associées

STELLANTIS
7,945 EUR MIL +6,50%
