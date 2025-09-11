Stellantis participe à un "échange d'idées très productif" avec les États-Unis sur les droits de douane, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Stellantis STLAM.MI est dans un "échange d'idées très productif" avec l'administration américaine sur les tarifs douaniers, a déclaré jeudi le directeur général Antonio Filosa, ajoutant que le niveau des stocks du constructeur automobile était maintenant "très sain".
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer