Stellantis participe à un "échange d'idées très productif" avec les États-Unis sur les droits de douane, selon son directeur général

Stellantis STLAM.MI est dans un "échange d'idées très productif" avec l'administration américaine sur les tarifs douaniers, a déclaré jeudi le directeur général Antonio Filosa, ajoutant que le niveau des stocks du constructeur automobile était maintenant "très sain".