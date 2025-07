Stellantis: Opel dévoile le Mokka GSe information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 12:40









(Zonebourse.com) - Opel annonce le lancement du Mokka GSe, sa voiture 100 % électrique de série présentée comme 'la plus rapide à ce jour'.

Issu du prototype Mokka GSe Rally, ce SUV compact combine une puissance de 280 ch (207 kW), un couple de 345 Nm et une accélération de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. La vitesse maximale atteint 200 km/h. Trois modes de conduite sont proposés : Sport, Normal et Eco.



Équipé d'une batterie de 54 kWh et pesant moins de 1 600 kg, le Mokka GSe bénéficie d'un châssis spécifique, d'un différentiel autobloquant Torsen et d'amortisseurs hydrauliques à double effet.



Avec ce modèle, Opel affirme sa volonté d'associer électrification et sensations de conduite. Les détails de commercialisation seront annoncés prochainement, précise le communiqué du groupe.





