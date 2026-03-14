Stellantis obtient le rejet d'une action en justice intentée par des actionnaires aux États-Unis pour "bourrage de canaux"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge américain a rejeté vendredi une plainte accusant le constructeur automobile Stellantis STLAM.MI d'avoir escroqué ses actionnaires en ne révélant pas comment il surchargeait les détaillants avec des stocks excessifs, ce que l'on appelle le "channel stuffing", entraînant des augmentations de ventes à court terme et des baisses de ventes à long terme.

Stellantis, dont les nombreuses marques comprennent Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep et Peugeot, est accusée dans la proposition de recours collectif d'avoir fait des déclarations fausses et trompeuses sur son pouvoir de fixation des prix, ses stocks et ses marges à la lumière du "channel stuffing", ce qui a gonflé le cours de son action.

La juge du district de Manhattan, Valerie Caproni, a toutefois conclu que les actionnaires n'avaient pas démontré que Stellantis était motivée pour les escroquer, ni apporté de preuves circonstancielles solides d'un comportement conscient ou d'une imprudence.