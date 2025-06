Stellantis: nouvelle équipe dirigeante, Maxime Picat s'en va information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - Stellantis a dévoilé lundi la composition de sa nouvelle équipe dirigeante, alors qu'Antonio Filosa prend officiellement ses fonctions de directeur général aujourd'hui.



Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Antonio Filosa restera à la tête de la région Amérique du Nord et des marques américaines, le poste qu'il occupait jusqu'à présent.



Doug Ostermann, le directeur financier, prendra en charge les fusions-acquisitions ainsi que les coentreprises, tandis que Jean-Philippe Imparato restera en poste à la tête de la région Europe élargie et des marques européennes, qui inclut désormais Maserati.



Emanuele Cappellano, qui dirige la région Amérique du Sud, rejoint l'équipe dirigeante et prend également la responsabilité de Stellantis Pro One, l'unité dédiée aux véhicules utilitaires de l'entreprise.



Philippe de Rovira est nommé à la tête de la région Reste du Monde et conserve la responsabilité de la division de services financiers Stellantis Financial Services.



Maxime Picat, qui était pressenti pour prendre la direction générale avant la nomination d'Antonio Filosa et qui figure désormais parmi les favoris pour succéder à Luca De Meo à la tête de Renault, va quant à lui quitter le groupe, tout comme la directrice de la planification Béatrice Foucher.





