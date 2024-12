Stellantis: nouveau projet d'usine de batteries en Espagne information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi qu'il prévoyait d'investir avec son partenaire chinois CATL jusqu'à 4,1 milliards d'euros dans la construction d'une usine de batteries à grande échelle en Espagne.



Dans un communiqué, le constructeur automobile indique qu'il compte installer cette nouvelle unité consacrée à la fabrication de batteries lithium-fer-phosphate (LFP) sur le site de Stellantis à Saragosse (Espagne), par le biais de la création d'une co-entreprise.



La production devrait commencer à la fin 2026 en vue d'atteindre une capacité de 50 GWh, en fonction de l'évolution du marché électrique européen et du soutien continu des autorités espagnoles et de l'Union européenne.



Le projet vise à permettre à Stellantis de proposer davantage de voitures particulières, de crossovers et de SUV électriques de qualité, durables et abordables dans les segments B et C, avec des autonomies intermédiaires.



Le groupe explique avoir choisi d'adopter une approche à double chimie - à la fois basée sur les technologies de nickel manganèse cobalt (NMC) et de lithium-fer-phosphate (LFP) - tout en explorant des systèmes innovants pour ses cellules et ses packs de batteries.



Conçue pour être entièrement neutre en carbone, l'usine de batteries sera mise en place en plusieurs phases et plans d'investissement.



La finalisation de la transaction devrait intervenir dans le courant de l'année 2025.





Valeurs associées STELLANTIS 13,20 EUR MIL -0,57%