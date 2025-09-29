information fournie par Reuters • 29/09/2025 à 08:08

Stellantis nomme Joao Laranjo CFO en remplacement de Doug Ostermann

Stellantis STLAM.MI a annoncé lundi la nomination de Joao Laranjo au poste de directeur financier ("Chief financial officer"), avec effet immédiat.

Joao Laranjo succède à Doug Ostermann, "qui a démissionné de l’entreprise pour des raisons personnelles", selon un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)