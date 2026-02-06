 Aller au contenu principal
Stellantis ne versera pas de dividende en 2026 en raison d'une perte nette
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 08:20

Stellantis STLAM.MI a annoncé vendredi ne pas verser de dividende en 2026 en raison de la perte nette en 2025, le constructeur automobile procédant à un "reset" pour "mieux répondre aux attentes des clients et pour soutenir une croissance rentable".

Le groupe dit également viser une amélioration du chiffre d’affaires net, de la marge opérationnelle courante AOI et des cash flows industriels IFCF en 2026.

Stellantis a par ailleurs fait état vendredi d'une hausse de 9% de ses facturations au quatrième trimestre, le constructeur automobile les estimant à 1,5 million de véhicules avec une hausse de 43% sur le marché nord-américain.

(Rédigé par Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

STELLANTIS
8,167 EUR MIL 0,00%
STELLANTIS
8,1730 EUR Euronext Paris 0,00%
