Stellantis, Mercedes-Benz... les abandons d'objectifs se multiplient dans l'automobile

(AOF) - Après General Motors mardi, Stellantis (- 2,25 % à 8,12 euros) et Mercedes-Benz (- 3,04 % à 52,30 euros) ont décidé d’abandonner leurs objectifs financiers annuels. La raison est la même pour les trois grands groupes automobiles : la guerre commerciale. Le secteur automobile est certainement le plus touché par l’augmentation des droits de douane imposés par les États-Unis sur les marchandises entrant sur son territoire, et dans le secteur, les constructeurs sont en bout de chaîne.

Par exemple, les équipementiers Forvia et Valeo ont d'ores et déjà annoncé qu'ils feraient supporter ces surtaxes douanières à leurs clients, et leurs clients ce sont les constructeurs automobiles.

Chez Stellantis la direction prend des mesures pour ajuster les plans de production et identifier les possibilités d'optimiser l'approvisionnement. Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires net de Stellantis a reculé de 14 %, à 35,8 milliards d'euros, en raison d'un volume plus faible, d'une répartition régionale défavorable et de la normalisation des prix.

Selon les analystes d'UBS, l'un des points les plus marquants de la publication trimestrielle du groupe a été la baisse de 25 % du chiffre d'affaires nord-américain alors que les volumes ont dans le même temps reculer de 20 %.

Les années se suivent donc et se ressemblent pour le groupe qui avait lancé un sévère avertissement sur résultats en septembre 2024, qui avait conduit son emblématique patron, Carlos Tavares, à partir trois mois après. A l'époque, Stellantis souhaitait " amplifier significativement les actions entreprises pour corriger les problèmes de performance en Amérique du Nord ". En Bourse, le titre a perdu plus de 40 % de sa valeur l'année dernière, et pour l'instant, sa performance en 2025 est d'environ -35 %.

Du côté de chez Mercedes-Benz, les résultats ont dépassé les prévisions en matière d'Ebit pour la division Cars rappelle RBC Capital Markets. Au premier trimestre, le géant allemand a dégagé un chiffre d'affaires de 33,2 milliards d'euros, en repli de 8,13 %. Si l'Ebit ajusté de la seule activité automobile a reculé de 23,9% à 1,768 milliard d'euros, le marché était encore plus pessimiste : 1,724 milliard d'euros. A l'instar de General Motors et Stellantis, le groupe a donc également abandonné ses objectifs financiers annuels à cause des nombreuses incertitudes liées à la guerre commerciale. RBC Capital Markets estime que Mercedes-Benz devrait répercuter les taxes douanières sur ses clients, c'est-à-dire les consommateurs.