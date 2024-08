Stellantis menacé d'une grève aux Etats-Unis

(AOF) - Le syndicat américain de l'automobile UAW menace le groupe Stellantis (+1,24% à 14,9 euros) d'une grève, l'accusant de ne pas respecter ses engagements. Le syndicat a trouvé un accord avec le constructeur, maison-mère de Chrysler, fin octobre 2023 après un dur conflit. "Des milliers de membres de l'UAW se sont sacrifiés sur le piquet de grève pour obtenir cet accord, et nous avons l'intention de le faire respecter, même si cela signifie retourner en grève", explique la fédération dans un communiqué.

Le leader de l'UAW Shawn Fain a pris la parole hier lors de la convention nationale du Parti démocrate organisée à Chicago, et accusé Stellantis de ne pas avoir respecté les délais contractuels pour la réouverture de l'usine d'assemblage de Belvidere, située dans le nord-ouest de l'Illinois.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "Constructeurs automobiles"

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.