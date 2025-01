Stellantis : menace d'enfoncer le palier des 12E information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Stellantis (-2%) menace d'enfoncer le palier des 12E, après un basculement sous les 12,18E.

Mais le test décisif, ce sera l'enfoncement ou non du support des 11,73E du 2 décembre ou 11 octobre dernier, en direction des 11,2E du 6 juillet 2022.





Valeurs associées STELLANTIS 12,07 EUR MIL -1,69%