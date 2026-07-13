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Stellantis, les livraisons grimpent de 10% au deuxième trimestre
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 08:32

Le constructeur automobile multi-marques a publié ses estimations de livraisons consolidées pour le deuxième trimestre 2026. Porté par un solide renouvellement de gamme et une accélération sur le marché électrique européen, le groupe affiche une croissance globale robuste, en dépit de vents contraires géopolitiques et macroéconomiques dans les pays émergents.

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2026, Stellantis a livré environ 1,6 million de véhicules, marquant une progression de 10% sur un an.

En Amérique du Nord, les volumes ont grimpé de 38% ( 122 000 unités), profitant de l'accueil favorable de ses nouveaux modèles et restylages phares (Ram 1500, Jeep Grand Cherokee, Dodge Charger SIXPACK), ainsi que de stocks stratégiquement constitués avant les fermetures estivales d'usines.

L'Europe accélère "Smart Car" et Leapmotor

En Europe élargie, la hausse est plus modérée : 5 % sur un an (environ 39 000 unités). Ce sont les véhicules électriques à batterie (BEV) qui ont dicté la tendance. La plateforme d'entrée de gamme "Smart Car" (Citroën C3, Fiat Grande Panda, Opel Frontera) a montré sa pertinence avec une hausse de 51% ( 41 000 unités), compensant largement le déclin des SUV compacts de génération précédente (Peugeot 2008, Jeep Avenger).

Le partenariat avec le constructeur chinois Leapmotor a porté ses fruits, les livraisons de la marque bondissant à 33 000 unités (contre seulement 8 000 l'an passé), portées par la citadine T03 et le SUV B10.

Des zones de turbulences à l'international

Ces performances encourageantes sont toutefois ternies par les marchés émergents. Au Moyen-Orient & Afrique les livraisons ont diminué de 3%, malgré une belle dynamique industrielle en Algérie (montée en puissance du Fiat Doblo). Les ventes s'effondrent de 50% dans le Golfe et reculent en Turquie, pénalisées par l'impact du conflit régional. En Amérique du Sud, le repli a également été de 3%. La très bonne santé du marché brésilien ( 21 000 unités) n'a pas suffi à compenser le marasme économique en Argentine, où les livraisons ont plongé de 25 000 unités. Enfin, en Asie-Pacifique, le marché est resté marginal et stable à 16 000 véhicules.

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