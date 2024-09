Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: le projet de coentreprise avec Orano abandonné information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 09:31









(CercleFinance.com) - Le spécialiste français du combustible nucléaire Orano a annoncé mercredi soir qu'il ne finaliserait pas son projet de coentreprise avec le constructeur automobile Stellantis.



Les deux groupes renoncent ainsi au protocole d'accord non-engageant qu'ils avaient signé en octobre 2023 afin de s'allier dans le le recyclage des batteries des véhicules électriques en fin de vie.



Le projet englobait également le traitement des rebuts de fabrication issus des 'gigafactories', ces usines dotées d'une capacité de production de l'ordre du gigawatt.



Orano, qui salue la relation de collaboration développée avec Stellantis, explique qu'il explore actuellement d'autres relations commerciales potentielles avec son partenaire.





Valeurs associées STELLANTIS 14,00 EUR MIL +1,55%