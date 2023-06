Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: le partenariat avec Archer en phase d'exécution information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 09:41









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé lundi que son partenariat avec l'américain Archer, un constructeur d'aéronefs électriques destinés au milieu urbain, était entré en phase d'exécution.



A l'occasion du salon aéronautique du Bourget, les deux groupes ont assuré qu'ils progressaient 'rapidement' en vue de la mise en oeuvre, prévue mi-2024, de la construction de l'usine basée à Covington (Géorgie).



Ce site sera spécialisé dans la fabricant d'aéronefs à décollage et atterrissage verticaux électrique (eVTOL) avec l'objectif de produire jusqu'à 650 appareils par an.



A terme, une possibilité d'extension pourrait porter la production à 2.300 avions par an.



Stellantis explique que certains de ses salariés ont rejoint à plein temps les équipes d'Archer pour soutenir la préparation opérationnelle, l'accent étant actuellement mis sur l'automatisation de la fabrication et l'approvisionnement en composants.



Ses collaborateurs sont présents dans presque tous les domaines d'activités, à savoir la fabrication, l'ingénierie, la chaîne d'approvisionnement, la qualité, les installations et les ressources humaines.





