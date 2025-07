Stellantis: le directeur exécutif approuvé par les actionnaires information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 15:42

















































Stellantis rapporte aujourd'hui que les actionnaires ont approuvé la nomination d'Antonio Filosa en tant que membre du Conseil d'Administration et Directeur Exécutif de Stellantis lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE).





























Valeurs associées STELLANTIS 7,952 EUR MIL -2,70%