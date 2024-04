Stellantis: le chiffre d'affaires recule de 12% au premier trimestre

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le constructeur automobile Stellantis a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse sur un an de 12% au premier trimestre, freiné par des ventes plus faibles de ses modèles vieillissants et des opérations de déstockage.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 41,7 milliards d'euros, pour 1,3 million de véhicules livrés dans le monde (-10%), a indiqué sa direction lors d'une conférence de presse en ligne.

C'est un deuxième trimestre consécutif de baisse pour le groupe automobile aux quinze marques, après des années de résultats record depuis sa fondation en 2021 avec la fusion de PSA et Fiat-Chrysler.

Le premier trimestre 2024 a souffert aussi d'une base de comparaison haute avec le premier trimestre 2023, qui avait marqué la reprise des livraisons après des mois de problèmes logistiques.

La direction du groupe a confirmé tout de même ses prévisions pour l'année 2024, visant "malgré les incertitudes économiques" une marge opérationnelle à deux chiffres, comme en 2023 (12,8%).

Le chiffre d'affaires a baissé de 15% en Amérique du Nord, son marché principal, avec des ventes ralenties sur des modèles qui attendent une nouvelle version, comme le pickup Ram 1500 ou la berline Dodge Charger.

En Europe, le chiffre d'affaires a baissé de 13%, avec des ventes plus faibles aussi, notamment dans les véhicules à faibles émissions. Le SUV star Peugeot 3008 a notamment connu une baisse dans l'attente de sa version électrique, prévue pour le deuxième trimestre.

Les Fiat 500 et Opel Mokka ont aussi connu une baisse de leurs ventes, tandis que s'écoulaient bien le petit SUV Jeep Avenger, l'utilitaire Fiat Ducato et la petite Panda, ainsi que la Citroën C3.

Le groupe compte rebondir au cours des prochains trimestres avec une vague de 21 nouveaux modèles ou rafraîchissements, dont de nombreuses versions électriques, parmi lesquelles l'économique Citroën ë-C3 et le pickup Ram électrique qui doivent jouer les premiers rôles.

"C'est une période de transition, comme annoncé", a expliqué la directrice financière du groupe, Natalie Knight. "Notre performance va accélérer tout au long de l'année".

Le groupe a fortement réduit le nombre de véhicules en stock pour se préparer à l'arrivée des nouveautés, mais il a "maintenu ses tarifs", notamment aux Etats-Unis, a assuré Nathalie Knight.

Les ventes de modèles électriques du groupe ont ralenti leur progression, à l'image du marché, avec +8% dans le monde sur un an.