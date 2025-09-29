Stellantis: Le brésilien Joao Laranjo nouveau directeur financier

Le logo de Stellantis sur le bâtiment de l'entreprise à Poissy

Stellantis a annoncé lundi la nomination du brésilien Joao Laranjo au poste de directeur financier ("Chief financial officer"), avec effet immédiat, à la suite de la démission inattendue de son prédécesseur Doug Ostermann "pour des raisons personnelles".

Titulaire d'un MBA de l'école de commerce IBMEC, Joao Laranjo a rejoint Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en 2009 en tant que Chief Accounting Officer pour l’Amérique latine, avant de devenir directeur financier de la région, a indiqué Stellantis dans un communiqué.

Parti en 2024 chez Goodyear en tant que Vice President of Finance, Joao Laranjo a fait son retour début 2025 au sein du groupe aux 14 marques en tant que directeur financier pour l'Amérique du Nord dans la nouvelle équipe du directeur général Antonio Filosa.

Dans les premiers échanges, l'action du groupe franco-italo-américain perdait plus de 2% à la Bourse de Milan après l'annonce de la démission de Doug Ostermann.

"Un départ surprise (...) qui ajoute au sentiment général d'instabilité et qui risque d'ajouter aux inquiétudes sur l'ampleur des efforts requis pour redresser l'entreprise", commente Michaël Foundoukidis, analyste chez Oddo-BHF, dans une note.

"Nous retenons toutefois que le groupe a reconfirmé (son calendrier financier), à ce titre le choix d'une solution interne (...) devrait permettre une transition plus aisée."

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a confirmé ses perspectives financières pour 2025, telles que communiquées lors de la publication de ses résultats au premier semestre, soulignant qu'elles restent "inchangées en tous points".

"Ayant travaillé en étroite collaboration avec Joao pendant 15 ans et assisté à son ascension, j'ai toujours été impressionné par son sens aigu des finances, son état d'esprit axé sur les résultats et sa profonde compréhension des complexités de notre secteur", a commenté Antonio Filosa, cité dans le communiqué.

Antonio Filosa a succédé à Carlos Tavares, l'un des principaux architectes de la fusion PSA-FCA parti brutalement fin 2024 après une dégradation spectaculaire de la performance financière de Stellantis. Le nouveau directeur général doit présenter début 2026 une refonte du plan stratégique "Dare Forward 2030".

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)