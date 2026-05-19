Stellantis lancera la production de sa petite E-Car en 2028

Stellantis STLAM.PA a annoncé mardi le lancement du nouveau projet E-car, une petite voiture électrique destinée au marché européen et qui sera produite à partir de 2028 sur le site italien de Pomigliano d’Arco.
"Les clients souhaitent le retour de petits véhicules élégants, fièrement produits en Europe, à la fois abordables et respectueux de l’environnement", a déclaré dans un communiqué le directeur général Antonio Filosa.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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