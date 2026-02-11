Stellantis lance une alerte "Ne pas conduire" pour 225 000 véhicules anciens aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Stellantis, la société mère de Chrysler, a émis mercredi un avertissement "Ne pas conduire" pour environ 225 000 véhicules anciens aux États-Unis équipés de gonfleurs d'airbags Takata défectueux non réparés.

L'avertissement concerne les anciens véhicules Dodge Ram, Durango, Dakota, Magnum, Challenger, Chrysler Aspen et 300, Jeep Wrangler et Mitsubishi Raider qui n'ont pas fait l'objet de réparations, parmi les divers modèles des années 2003 à 2016.

Depuis 2009, des centaines de blessés ont été signalés dans les véhicules de différents constructeurs automobiles à cause des gonfleurs d'airbags Takata qui peuvent exploser, libérant des éclats de métal à l'intérieur des voitures et des camions, tuant ou blessant les conducteurs ou les autres occupants du véhicule.

"Cette action a pour but d'accélérer la réparation des autres véhicules concernés afin de protéger les propriétaires, leurs familles et le grand public contre le risque de blessures graves ou de décès", a déclaré Stellantis STLAM.MI dans un communiqué.

"Cette directive d'arrêt de la conduite est axée sur l'achèvement des réparations sur cette population restante", a ajouté Stellantis, qui a achevé les réparations de rappel sur plus de 6,6 millions de véhicules, soit environ 95 % de ceux qui ont été rappelés il y a plus d'une dizaine d'années.

L'administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) a déclaré que 28 décès résultant d'accidents impliquant des gonfleurs d'airbags Takata défectueux ont eu lieu aux États-Unis et a averti que "des accidents mineurs peuvent entraîner l'explosion d'airbags Takata qui peuvent tuer ou provoquer des blessures horribles qui changent la vie".

Au cours des dix dernières années, plus de 100 millions de véhicules équipés de gonfleurs d'airbags Takata ont été rappelés dans le monde entier, dont 67 millions aux États-Unis, dans le cadre du plus important rappel de ce type dans l'histoire du pays.

Honda 7267.T a confirmé en 2024 20 décès survenus aux États-Unis dans des véhicules Honda et Acura à la suite des problèmes liés aux coussins gonflables de Takata, qui ont été attribués à un gaz propulseur susceptible de se dégrader après une exposition prolongée à des fluctuations de température élevées et à l'humidité.

Un certain nombre de constructeurs automobiles ont demandé aux propriétaires de véhicules plus anciens de cesser de les conduire jusqu'à ce que les gonfleurs soient remplacés. En novembre 2022, Stellantis a demandé aux propriétaires de 276 000 véhicules américains plus anciens de cesser immédiatement de conduire.