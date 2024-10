Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis : lâche -6%, s'enfonce sous les 12E information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Les malheurs de Stellantis ne connaissent pas de répit : le nombre de véhicules rappelés pour des problèmes moteur récurrents (courroie des blocs 'puretech') dépassera celui des voitures neuves vendues en 2024.

Le constructeur lâche -6%, et s'enfonce sous les 12E (Stellantis teste 11,8E, un plus bas depuis le 10/10/2022), en direction du plancher des 11,24E du 5 juillet 2022.





Valeurs associées STELLANTIS 11,90 EUR MIL -4,06%