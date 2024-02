Stellantis : la rémunération de Carlos Tavares pourrait atteindre 36,5 millions d'euros pour 2023, soit 56% d'augmentation sur un an

Carlos Tavares à Turin le 23 novembre 2023. ( AFP / MARCO BERTORELLO )

La rémunération du patron de Stellantis Carlos Tavares sera soumise au vote des actionnaires du groupe lors de leur assemblée générale, le 16 avril.

Cela pourrait représenter une augmentation de 56% sur un an. La rémunération du patron de Stellantis Carlos Tavares pourrait atteindre à terme 36,5 millions d'euros pour l'année 2023, a annoncé le constructeur automobile ce vendredi 23 février.

Cette hausse est notamment due au versement d'une prime de dix millions d'euros liée à la "transformation" du groupe créé en 2021, détaille la direction de Stellantis dans son rapport financier. Le groupe automobile Stellantis a publié jeudi un nouveau bénéfice record de 18,6 milliards d'euros pour 2023, en hausse de 11% sur un an. La rémunération, en actions et en argent comptant, intègre des bonus et des pensions de retraite qui seront versés sur le long terme. Au titre de l'exercice 2023, Carlos Tavares touchera dans un premier temps 23,5 millions d'euros, a souligné un porte-parole de Stellantis ce vendredi.

Près de 1,9 milliard d'euros redistribués aux salariés dans le monde

La "prime de transformation" récompense Carlos Tavares en 2023 pour avoir lancé en Moselle la production de moteurs électriques et de boîtes de vitesses pour voitures hybrides, après la multiplication des ventes de voitures électriques en 2022. Son salaire fixe n'évolue pas, à deux millions d'euros. A contrario, son bonus de performance 2023 est en légère baisse, à 11,4 millions d'euros, car la marge opérationnelle du groupe a légèrement baissé. S'y ajoutent environ 13 millions d'euros de bonus en actions, liés à ses objectifs de long terme. Cette rémunération sera soumise au vote des actionnaires du groupe lors de leur assemblée générale, le 16 avril.

Le 4e groupe automobile mondial, avec ses marques Peugeot, Fiat ou Chrysler, avait indiqué le 15 février qu'il allait redistribuer près de 1,9 milliard d'euros à ses salariés dans le monde. Les actionnaires du groupe recevront de leur côté autour de 7,7 milliards d'euros pour l'exercice 2023, entre les dividendes et un programme de rachat d'actions. Parallèlement, l'effectif du groupe a fondu de 12% pour atteindre 242.000 salariés dans le monde, soit 30.000 salariés de moins en un an. La direction de Stellantis assure que la baisse des effectifs est de 5%, le reste étant lié à des "changements de périmètre".